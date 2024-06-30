İyi Parti’den bir istifa daha

Son olarak Koray Aydın’ın tamamen ipleri kopardığı İYİ Parti’de bir istifa daha geldi. 21. Dönem Bitlis, 27. Dönem Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral istifasını duyurdu.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Koray Aydın’ın ardından, 21. Dönem Bitlis, 27. Dönem Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral istifasını duyurdu. “Kurucu Genel Başkan Sayın Meral Akşener’in Partiden habersiz yaptığı Saray ziyareti hala açıklanmaya muhtaç bir haldedir” diyen Oral, “İYİ Parti saray rejimine ve tek adam zihniyetine karşı son kale olma vasfını sürdüren tek parti iken maalesef bu kale içten yıkılmaya başlamıştır. Sayın Akşener yıllardır kendisine inanan, güvenen dava arkadaşlarına ikna edici bir açıklamayı dahi çok görmüştür. Mevcut Parti yönetimi de bu konuda net bir tavır koymadı” eleştirisini yaptı.

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