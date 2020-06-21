Kaç vatandaşa yardım yapıldı?

Saadet Partisi Konya milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Şimdiye kadar, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası kapsamında toplanan bağışlardan yararlandırılan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın toplam sayısı kaçtır?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Karaduman şu soruları yöneltti: “Yardım yapılacak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız hangi kıstaslara göre belirlenmiştir? Kampanya kapsamında toplanan bağışlardan kimler yararlanabilecektir? İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapılan yardımlar doğrudan nakdi yardım olarak mı yapılmıştır? Kampanya kapsamında toplanan bağışlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza doğrudan ya da dolaylı yardımlar dışında başka bir alanda kullanılmış mıdır? Hâlihazırda devam eden kampanya ne zaman sonlandırılacaktır? Bu konuda öngörülen bir tarih var mıdır?” Ankara – Recep Gören

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