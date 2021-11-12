Karamollaoğlu: Erdoğan yüzde 50 + 1’den endişeli

12 Kasım 2021, Cuma 19:00
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında geçen günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.
Karamollaoğlu, ittifaklar konusu ile ilgili “Elbetteki gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bizden destek olmamızı istedi. Ben de yönetim anlamında Başkanlık sistemine temelden karşı olmadığımızı söyledim. Ancak denetim ve denge mekanizmalarının olmasını istiyoruz dedim. Amerika’da da başkanlık sistemi var, ama denge ve denetleme sistemleri de güçlü dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da yüzde 50 artı 1, orada bir sıkıntı var, ama siyasî istikrar açısından başkanlık sistemini yararlı görüyoruz dedi. Biz prensip olarak sistem konusunu önemsiyoruz. Onu ifade ettim. Ben zaten daha önce de açıklamıştım. İttifak meselesi gündemde olmadığı için şimdiden o konuda çok konuşmayı doğru bulmuyoruz” dedi.
Haber Merkezi
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