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24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Karamollaoğlu: İşsiz sayısı 10 milyonun üzerinde

23 Eylül 2020, Çarşamba 17:00
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında konuştu.

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) işsizlikle ilgili verilerinin gerçekçi olmadığını, Türkiye’deki işsiz sayısının 10 milyonun üzerine çıktığını savundu. Karamollaoğlu, esnafın vergi borçları ve SSK primleri konusunda sıkıntıları olduğunu dile getirdi. “İktidar, asla ekonomi konuşulsun istemiyor” diyen Karamollaoğlu, “Artık anlayın şunu! Algı operasyonlarıyla bu ülkeyi düzlüğe çıkartamazsınız. Bir hasta, sadece geçici moralle iyileşemez. İktidarda 18 yıl kalan insanlar, nasıl olur da oturup biz nerede hata yaptık diye kendilerini sorgulamazlar, anlamak mümkün değil. ‘Ekonomimiz pik yaptı’ diyorlar. Doğru, dolar 7.60 ile pik yaptı, euro 9 lira ile pik yaptı, işsizlik, resmi rakamla 4 milyon 166 bin kişi ile pik yaptı, dış borç 431 milyar dolar ile pik yaptı’ ifadelerini kullandı.

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