Karamollaoğlu: Türkiye sınıfta kaldı

Saadet-Gelecek Meclis grup toplantısında gündem, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünyanın saldırılar karşısındaki tutumu oldu.

Toplantıda ilk açıklamayı yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İslam ülkeleri birliğinin durumuna baktığımızda içimiz acıyor. Yöneticileri sadece seyirciler. Filistin bombalanırken şenlikler düzenleniyorlar. Biz bu hale düşmüşsek batı için söylediğimiz sözleri bir yana kaldırmamız gerekiyor. Bizim kardeş kabul ettiğimiz ülkelerin başında bulunan insanlar kendi hassasiyetlerini bırakmışsa vay halimize. Bizi yönetenlerin hali bizi daha fazla yaralıyor. İktidar kendi üzerine düşen hiçbir etkili adımı atmıyor. Yeri geldiği zaman müdahale etme imkanına sahip. Büyük Ortadoğu Projesi aslında Büyük Ortadoğu Projesi değil, Büyük İsrail Projesidir. İsrail’in “vaadedilmiş” dediği toprakları alma projesidir. Kadın kollarımız Türkiye’de ABD ve NATO üslerinin kapatılması için bir çalışma başlattı. Batı eski, zalim kimliğine geri döndü. Uluslararası kuruluşlar bütün gücünü yitirdi, İslam alemi acz içine düştü, Türkiye sınıfta kaldı. Bu asırda yaşadığımız en büyük vahşet. Daha büyüğü de dünyanın sonu olur kanaatindeyim” dedi.

Haber Merkezi