Kaybetmeye başlayınca kural değiştiriyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin “50+1 sistemi değişir mi?” sorusuna “Değişmesi isabetli olur” cevabını verdi.

Erdoğan, en fazla oyu alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmesini önerdi. Demokrat Partisi Lideri Gültekin Uysal, Erdoğan’ın bu ifadelerine tepki göstererek, “Hani sözlükte ‘keyfiyet’ için bir açıklama gerekse karşısına ‘Erdoğan’ yazmak yeterli olacaktır. Erdoğan kaybetmeye başladığında ‘50+1’ dengesini sağlayacak bir ‘ortak’ ihdas etti kendine. Şimdi o ‘ortak’ da yetmiyor. Başka ortaklar bulmak zorunda olduğunu biliyor ve her birinin ‘yük’ olduğunu... Şimdi ise ‘50+1’ formülünü değiştirmeye, mevcut yükleri atmasına yardım edecek yeni bir ‘ortak’ arıyor. Kimse “muhalefet bu formül değişsin diyordu” demesin, bunun arkasına saklanmasın. Biz, en azından kendi adımıza bu formülü de içine alan keyfi, hukuk tanımaz, temsilde adaleti iğdiş eden sistemi top yekün değiştirmekten bahsetmiştik. Erdoğan’ın iktidar gücünü başka usullerle sürdürmesini sağlayacak bir değişiklikten bahsetmedik!” şeklinde konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz