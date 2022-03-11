Kılıçdaroğlu: Helâlleşme adalettir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da bir otelde muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, “Diyarbakır Hapishanesi’ndeki işkenceler unutuldu mu unutulmadı, oradaki insanlarla bizim helâlleşmemiz lâzım. Bunu yapmazsak barışamayız arkadaşlar, haksızlığa uğrayan bir kişiyle bizim helâlleşmemiz lâzım. Diyarbakır Hapishanesinin insan hakları müzesine dönüştürülmesi lâzım. Roboski’de öldürülen gencecik evlâtlarımız vardı, o ailelerle de helâlleşmemiz lâzım. Haksızlıkla yüzleşmektir helâlleşmek. Eğer siz karar almış bir kişinin hakkını, hukukunu ihlâl etmişseniz sizin onunla helâlleşmeniz lâzım. O zaman biz bu ülkede barışı ve huzuru sağlayabiliriz, birlikte olabiliriz. Birisi haksızlığa uğradığı zaman da hep birlikte daha güçlü bir ses çıkarabiliriz. Helâlleşme aynı zamanda adalettir, adaleti sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

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