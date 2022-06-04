Kılıçdaroğlu'ndan AB üyeliğine ilişkin açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti olarak hedeflerinin AB'ye tam üyelik olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Avrupa Birliği, demokratik Avrupa ülkelerinden oluşan vatandaşlarının hayatını iyileştirmek ve daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan bir ailedir. Biz de yani Türkiye olarak biz de vatandaşlarımızın hayatını iyileştirmek ve daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan bu ailenin yeni bir üyesi olmak istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa'nın yeniden inşa sürecinde rol alması ve katkı sağlaması gerektiğine inandıklarını belirten CHP lideri yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Bir, vize serbestisi sürecinin hız kazanması gerekmektedir. Türkiye yeşil mutabakatı öncelikli hedef olarak belirlemelidir. 23'üncü yargı ve temel haklar ve 24'üncü adalet, özgürlük ve güvenlik bu fasıllara konulan blokaj kaldırılmalıdır. Bu konuda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi muhalefetine karşı Türkiye'nin yalnız bir ülke olarak bırakılmaması gerekmektedir. "