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20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a demokrasi eleştirisi

20 Haziran 2019, Perşembe 09:43
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın VIP krizine dair sarf ettiği sözlere cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Sana cumhurbaşkanı olma kapısını kim açtı? Biz açtık. Sana açtığımız kapıdan yürüyüp demokrasiyi geliştireceğine, katlediyorsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için kullandığı "Ordu’da bu milletin, devletin valisine ne diyor, ‘it’ diyor. Bu nasıl kucaklama ya? Benim milletimden, başta Ordu valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez" ifadesini eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 

"Sana bu yetkiyi kim verdi? Efendim yargı bilmem ne olursa. Nasıl mahkeme bilecek o işi, talimat verecek. Bir şekilde hapse atılacak. Akıl var mantık var sen bir ülkeyi yönetiyorsun, sana bu insanlar oy vermiş. Sana cumhurbaşkanı olma kapısını kim açtı? Biz açtık. Sana açtığımız kapıdan yürüyüp demokrasiyi geliştireceğine, katlediyorsun."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

(Selahattin Demirtaş’ın Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısı) "HDP ile bizim bir ittifakımız yok. Ama HDP’ye oy veren kitlenin büyük bir kısmı Ekrem Bey’e inşallah oy verecekler. Tabii sadece HDP değil, AKP tabanından da Ekrem Bey’e oy gelecek. 23 Haziran’da Ekrem Beyin alacağı oylar artacak, mesafe artacak. Çünkü 23 Haziran seçimleri haksızlığa uğrayan bir kişinin hakkını alacağı seçim olacak."

'Vatandaş artık yeter diyor'

(Binali Yıldırım'ın Başbakanlık görevini icra ettiği dönemde kendisine tahsis edilen makam aracını kullandığı eleştirilerine) "Siz seçime giriyorsunuz bir arkadaşımız İmamoğlu kendi partisinin imkânlarıyla gidiyor, öbürü devletin imkânlarıyla. Hem dinden imandan adaletten bahsedeceksiniz sonra devletin imkânlarını kullanacaksınız, sonra biz yarışa gidiyoruz diyeceksiniz. Bu yapı aynı zamanda kibirli bir atmosferi ortaya çıkarıyor. Halkı küçümseyen anlayışı besliyor. O yüzden vatandaş artık yeter diyor.

(Sayıştay raporu tartışması) "Sayıştay TBMM adına denetim yapan bir kuruluştur. Bütçe ile ilgili raporların tamamı TBMM’ye gelir. Sayıştay’ın mali raporu gelmeden bütçe kabul edilmez. Bir dönem, 2 dönem öncesinde Sayıştay raporu gelmeden bütçe kabul edildi biz itiraz ettik ama parlamentodan geçti. Şimdi denetçiler namuslu denetçiler. Raporlar önce taslak olarak hazırlanıp ilgili rapora gönderiliyor sonra denetimden geçirilip son şekliyle Sayıştay sitesine koyuluyor. İmamoğlu'nun bahsettiği rapor yayınlanmış bir rapor. İBB’ye adaysınız, siz o raporu okumadım diyorsunuz. O zaman neden aday oldunuz ki? TBMM adına bir kuruluş bir rapor yazıyorsa ve siz o söz konusu kente adaysanız okumanız lazım. Eksiklikleri görmeniz lazım. Burada başka bir şey daha var, bu rapor gündeme geldikten sonra Sayıştay açıklama yaptı. Sayıştay böyle bir açıklama yapamaz, yapmamalı. Kendi tarihine gölge düşürüyor. Sayıştay açıklama yapıyor; kamu zararı yoktur ve buna benzer. Sayıştay’ın yapacağı tek şey var, ben raporumu yazdım, siteye koydum. Baskı kuruluyor. Sayıştay’a da baskı kurdular onlar da açıklama yaptılar."

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İstanbul, yerel seçim
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