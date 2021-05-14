Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" sözlerine, "Helalleşelim kesinlikle" diyerek erken seçim istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takviminin pazartesinden itibaren uygulanmaya başlanacağını açıklayarak, "Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" dedi.
Erdoğan'ın bu konuşmasının ardından '#HelalEtmiyorum' etiketi sosyal medyada gündem olurken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da paylaştığı ileti ile erken seçim istedi.
'#HemenSeçim' etiketini kullanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasının ardından sosyal medya platformu Twitter'da '#HelalEtmiyorum' etiketiyle on binlerce ileti paylaşıldı.
Euronews Türkçe