"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kılıçdaroğlu: Sandık gelirse dolar düşer

18 Aralık 2021, Cumartesi 11:14
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi yönetenler, ülkeyi seviyorlarsa insanlara, ticaret erbabına, sanayiciye, çiftçiye, esnafa kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer." dedi.

Çeşitli programlar için kente gelen Kılıçdaroğlu, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

KAYSO ziyaretinin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ekonomideki gelişmeleri hem KTO hem de KAYSO ile görüştüğünü dün de TÜSİAD başkanını aradığını aktararak ekonomik gidişin pek parlak olmadığını söyledi. Ciddi sorunlar olduğunu, dövizin, doların kontrol edilemediğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde. Türkiye'nin yönetilmediğini, savrulduğunu görüyoruz. Dün gelişen olaylar toplumdaki kaygıyı had safhaya çıkardı. Ülkeyi yönetenler, ülkeyi seviyorlarsa insanlara, ticaret erbabına, sanayiciye, çiftçiye, esnafa kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Bunu bilmelerini isterim. Türkiye'nin daha büyük sıkıntılara girmeye zamanı da yoktur, tahammülü de yoktur, doğru değildir. İşsizliğin geldiği noktaya bakın. Dolayısıyla bu atmosfer Türkiye'yi daha kötüye götürür. Daha kırılgan bir ekonomi istemiyoruz, daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'nin yolu da milletin iradesine başvurmaktır. Milletten kimse korkmasın, millet bizim milletimiz, onun sağduyusuna da güvensin. Kendileri eğer çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa ki öyle söylüyorlar, o zaman neden korkuyorlar, neden çekiniyorlar, sandığı getirsinler, 5 yıl daha yetki alsınlar, ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa zaten değiştirecektir."

Euronews Türkçe

Etiketler: Kılıçdaroğlu, sandık, dolar
Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Direksiyon sınavında değişiklik planları

    'Afrika'yla 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz'

    Kılıçdaroğlu: Sandık gelirse dolar düşer

    Zam, 20 günlük kaybı karşılıyor

    Türkiye’nin krizi siyasi

    Emeklinin ücreti asgari ücrete denk olmalı

    Ebeveynler çocuklarını dijital takibe alıyor

    Öğrenci başına tek kitap düşmeyen üniversite var

    İsrail’den dini ayrımcılık

    Belçika'daki 'helal kesim yasağı' AİHM'e taşınıyor

    Yahudi işgalciler Filistinlilerin mülklerine zarar verdi

    Kirasını ödeyemeyenlerin sayısı arttı

    Stokçular hapse girebilir

    Esnafa yapılandırma haczi

    Son 24 saatte 190 kişi vefat etti, 18141 kişinin testi pozitif çıktı

    Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı

    Çareyi Meclis bulmalı

    İğneden ipliğe zam deyişi gerçek oldu

    TCMB'den döviz kurlarına bir müdahale daha

    Prof. Dr. Özkan: Kovid-19 yoğun bakımlarımız dolu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet iyice bunaldı, muhalefet hızlanmalı
    Yasemin YAŞAR

    Evlendikten sonra
    Ahmet BATTAL

    Çin Parodisi değil, AB Prodi’si
    Faruk ÇAKIR

    Hukukunu bilen millet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak, insanı acib bir terkibde yaratmış
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Çıkış yolu, hürriyet
    H. Muharrem OKUR

    Rahmet yağdırılıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali ATAÇ

    Kur’ân kâinatı okuyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.