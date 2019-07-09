"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kılıçdaroğlu: Siz gazetecileri fişlerseniz, doğru haberi kimden alacağız?

09 Temmuz 2019, Salı 22:30
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında SETA'nın raporunu eleştirdi. Kılıçdaroğlu," Bu rapor medya tarihimizin yüz karasıdır, gazetecilerin fişlenmesini öngörüyor. Siz gazetecileri fişlerseniz, doğru haberi kimden alacağız?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında SETA tarafından hazırlanan ve kamuoyunda "Gazeteciler fişleniyor" tartışmasına yol açan "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" isimli raporu eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de medyanın yüzde 95'inin bağımsız olmadığını öne sürdü, bilimsel bir çalışma yapılacaksa bununla ilgili olması gerektiğini söyledi: 

Medya ile ilgili rapor yazacak olan STK’lar Türkiye’deki medya gerçeğine göre rapor hazırlamalı.  SETA bir rapor hazırladı, adı; 'Uluslararası Medya Kuruluşları’nın Türkiye Uzantıları' Bu ne demek? Bu rapor medya tarihimizin yüz karasıdır, gazetecilerin fişlenmesini öngörüyor. Siz gazetecileri fişlerseniz, doğru haberi kimden alacağız? SETA, iktidardan beslenen bir kuruluştur. İktidar bunlara dünyanın parası verir ki; onların istediği gibi rapor hazırlasın. 

Kılıçdaroğlu raporla ilgili yapılan suç duyurusunu anımsattı, "SETA raporu Saray'ın talimatıyla hazırlandı" dedi:

Gazeteci baskıya boyun eğmeyen, paranın ve gücün önünde diz çökmeyen insandır. Halkın gözü, kulağı ve sesidir. Önce medyayı kontrol altına aldılar, şimdi de SETA aracılığıyla gazetelerinden kovulan kişileri suçlar noktaya geldiler. Neden böyle bir rapora ihtiyaç duyuldu? Saray mı istedi? SETA’nın araştıracağı başka konu yok muydu?  Mutfaktaki yangınla, paramparça olmuş dış politikayla ilgilenmiyor gidiyor bunlarla uğraşıyor. Neden? Saray kızar. Bu rapor yüzde 99,9 Saray’ın talimatıyla hazırlandı. Bu gazeteciler kendi gazetelerinde niye çalışamadılar? Bu sorunun yanıtını araştırdınız mı? Hayır. SETA değiniz kuruluş düşünce kuruluşu değil, iktidarın borazanlığını yapan bir kuruluştur. Aslında bu rapora bu kadar süre ayırdığım için zamanıma acıyorum. ABD’yi, Avrupa’yı sürekli gezen, iktidardan parasını alıp iktidar şakşakçılığı yapan bir kuruluştur. Ben bu ülkede bütün baskılara rağmen kalemini satmayan gazeteciler biliyorum. O gazetecilerin içinde şapkamızı çıkarırız. CHP’yi acımasızca eleştirenler olsa bile eğer ahlakını satmıyorsa o gazetecilerin başımızın üstünde vardır. 

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, SETA, gazeteci, Türkiye, basın, hürriyet
Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üç kriz iç içe

    İnsan hakları için işbirliği

    ABD Dışişleri Bakanlığına danışman olarak Müslüman kanaat önderi atandı

    Kılıçdaroğlu: Siz gazetecileri fişlerseniz, doğru haberi kimden alacağız?

    KARDEMİR Fortune 500" listesinde 52. sıraya yükseldi

    İmamoğlu: Suriyelilerin insanca yaşam koşulunu sağlayacağız

    Şırnak'ta PKK'lı teröristler kaçırdığı iki çobanı öldürdü

    Mandela'nın torunundan İsrail'e sert tepki: Filistin satılık değildir

    Pendik'te araca saldırı olayında 20 yıla kadar hapis istemi

    Uysal: Türkiye'de önümüzdeki süreç çok aktörlü bir dönem olacak

    Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında istenen cezalar belli oldu

    'Hac ibadeti sırasında siyasi propaganda yapılmayacak'

    Reyhanlı'da patlayan otomobil ile ilgili 5 gözaltı daha

    Ekonomi zam yağmuruyla düzelir mi?

    Hükümet kamu işçilerine zam önerisini açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    Patent başvurusu da yapıldı: Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor...

    Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

    Köln'deki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Üç kriz iç içe
    Genel

    İnsan hakları için işbirliği
    Genel

    Mazlumiyetle ölmek, zalimiyetle yaşamaktan hayırlıdır
    Sebahattin YAŞAR

    Düğünlerimiz, iki dünya saadetine vesile olsun
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Belli ki ders alınmamış
    Rifat OKYAY

    Başka çare yoktur ve yoktur
    Abdurrahman AYDIN

    Lâtife-i Rabbaniye nedir?
    Genel

    Mahir İz dualarla yad ediliyor...
    Mustafa ORAL

    İnsan, kâinatın özetidir
    İnci Karaman

    “Bıraktığım yerde otluyorsun”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.