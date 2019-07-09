Kılıçdaroğlu: Siz gazetecileri fişlerseniz, doğru haberi kimden alacağız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında SETA'nın raporunu eleştirdi. Kılıçdaroğlu," Bu rapor medya tarihimizin yüz karasıdır, gazetecilerin fişlenmesini öngörüyor. Siz gazetecileri fişlerseniz, doğru haberi kimden alacağız?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında SETA tarafından hazırlanan ve kamuoyunda "Gazeteciler fişleniyor" tartışmasına yol açan "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" isimli raporu eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de medyanın yüzde 95'inin bağımsız olmadığını öne sürdü, bilimsel bir çalışma yapılacaksa bununla ilgili olması gerektiğini söyledi:

Medya ile ilgili rapor yazacak olan STK’lar Türkiye’deki medya gerçeğine göre rapor hazırlamalı. SETA bir rapor hazırladı, adı; 'Uluslararası Medya Kuruluşları’nın Türkiye Uzantıları' Bu ne demek? Bu rapor medya tarihimizin yüz karasıdır, gazetecilerin fişlenmesini öngörüyor. Siz gazetecileri fişlerseniz, doğru haberi kimden alacağız? SETA, iktidardan beslenen bir kuruluştur. İktidar bunlara dünyanın parası verir ki; onların istediği gibi rapor hazırlasın.

Kılıçdaroğlu raporla ilgili yapılan suç duyurusunu anımsattı, "SETA raporu Saray'ın talimatıyla hazırlandı" dedi:

Gazeteci baskıya boyun eğmeyen, paranın ve gücün önünde diz çökmeyen insandır. Halkın gözü, kulağı ve sesidir. Önce medyayı kontrol altına aldılar, şimdi de SETA aracılığıyla gazetelerinden kovulan kişileri suçlar noktaya geldiler. Neden böyle bir rapora ihtiyaç duyuldu? Saray mı istedi? SETA’nın araştıracağı başka konu yok muydu? Mutfaktaki yangınla, paramparça olmuş dış politikayla ilgilenmiyor gidiyor bunlarla uğraşıyor. Neden? Saray kızar. Bu rapor yüzde 99,9 Saray’ın talimatıyla hazırlandı. Bu gazeteciler kendi gazetelerinde niye çalışamadılar? Bu sorunun yanıtını araştırdınız mı? Hayır. SETA değiniz kuruluş düşünce kuruluşu değil, iktidarın borazanlığını yapan bir kuruluştur. Aslında bu rapora bu kadar süre ayırdığım için zamanıma acıyorum. ABD’yi, Avrupa’yı sürekli gezen, iktidardan parasını alıp iktidar şakşakçılığı yapan bir kuruluştur. Ben bu ülkede bütün baskılara rağmen kalemini satmayan gazeteciler biliyorum. O gazetecilerin içinde şapkamızı çıkarırız. CHP’yi acımasızca eleştirenler olsa bile eğer ahlakını satmıyorsa o gazetecilerin başımızın üstünde vardır.