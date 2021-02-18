Kongreler bilginiz dahilinde mi yapılıyor?

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, pandemi sürecinde gerçekleştirilen AKP İl Kongresi ve İl Gençlik Kolları Kongrelerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Tokdemir Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti: “Yapılan kongreler Bakanlığınızın bilgisi ve onayı dâhilinde mi yapılmaktadır? Lokanta ve kahvehanelerin kapalı tutulduğu bu süreçte yapılan kongreler hastalık riskini arttırtan bir tehdit değil midir? Lokanta ve kahvehanelerde bulaşabilen virüsün tam kapasite dolu olana kongre salonlarında bulaşmamakta mıdır? Sokağa çıkma yasakları ve birçok alanda kısıtlama uygulanırken ve Bilim Kurulu’nun tavsiye ve görüşleri ortadayken binlerce kişinin bir araya geldiği bu programlar nasıl yapılabiliyor? Bakanlığınız, yapılan bu kongrelerin salgınla mücadeleyi olumsuz yönde etkileyeceği hususunda Cumhurbaşkanlığına herhangi bir öneride bulunmuş mudur? Bundan sonraki süreçte de bu tür programlar devam edecek midir?”

Ankara – Fatih Karagöz