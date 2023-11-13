Krizin merkezi keyfi rejim

DP Genel Başkanı Uysal, “Krizin esas merkezi keyfi rejim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi hakkındaki kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uysal, “Türkiye’de son yaşanan normlar hiyerarşisini yok edici, kamu düzenini sarsıcı Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşandığını varsaydığımız krizin esas merkezi keyfi rejim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir” dedi.

Düşman hukuku uygulanıyor

UYSAL, “Devletin yüksek yargı kurumlarının arasında çıkmış gibi görünen krizin temeli ‘Bir Kişi/RTE’nin hem yürütmeyi, hem yasamayı, hem de kurulan mekanizmalarla HSK eliyle ve doğrudan atamalarla Yargı’yı kontrol etmesidir! Erdoğan, Gezi Parkı’nda ortaya çıkan toplumsal direnci özelde kendisi/ailesi ve iktidarı için varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü için yargıyı kontrol edebilmesi dolayısıyla Gezi Davası üzerinden Bir düşman hukuku uyguluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi ve hukuk boğuluyor

Özelde Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay üzerinden yaşanan hukuksuzluklar zincirinin, Türkiye’de demokrasi ve hukukun boğuluşunun son etabı olduğunu da ifade eden Uysal, “Erdoğan, bildiğimiz krizin arkasında ve merkezinde olduğu gerçeğini konuşmasıyla zımnen itiraf etmiş oldu. Bir de aklınca ‘Yeni Anayasa’ teranesi için argüman ve gerekçe üretmeye çalışıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok” sözüne cevap veren Uysal, “Sayın Bakan, çarpıtmayın mesele normlar arası hiyerarşi, mahkemeler arası hiyerarşi/ast-üst ilişkisi değil” dedi.