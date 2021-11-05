"Külliyeye harcananla milyonlar ısınır"

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Evlerde ısınmanın ayarını düşürün, tasarruf edin” sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Enginyurt, Dönmez’i eleştirerek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef kötü yönetilmenin ötesinde milletle dalga geçmeye başlayan bir yönetim anlayışına döndü. Sadece Külliye’ye harcanan elektrik, doğal gaz parasına baktığımızda milyonlarca insanın ısınma ihtiyacını karşılayacak miktarda harcama yapanların vatandaşa önerisine bakar mısınız?” dedi.

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