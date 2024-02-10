Kurtulmuş: Düşürülmedi, düştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP’nin Gezi Parkı davası hükümlüsü, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurusuna ilişkin, “Bu işlemde bir usul hatası yoktur. Bu, bir milletvekilliğinin düşürülmesi değil, milletvekilliğinin düşmesidir. Anayasa Mahkemesi ne karar verecek, göreceğiz.” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay’ın vekilliğin düşürülmesinin ‘teamüllere tamamen uygun’ olduğunu savundu. AYM, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı. Habertürk TV canlı yayına katılan Kurtulmuş konuya ilişkin, “Teamüllere tamamıyla uygun bir uygulama yapılmıştır. Can Atalay’ın bu kararıyla ilgili süreçte öncelikle, birinci aşamada biz Meclis Başkanlığı olarak beklettik. Hem sürecin tamamlanması hem de ola ki yeni bir hak ihlali kararı verilirse yerel mahkemenin uyma ihtimali dolayısıyla bir süre beklettik. Sonunda Anayasa’nın amir hükmü gereğince kesinleşmiş yargı hükmünün Meclis’te okunmasının zarureti var” ifadelerini de kullandı. Haber Merkezi

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