Kurumların birbiriyle irtibatı kalmadı

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’nin, hızla bir fakirleşme ve düzensizliğe doğru gittiğini” söyledi.

Yeni yılın ilk tartışmalarının kur, faiz ve enflasyon olduğunu belirten Tatlıoğlu, Türkiye’de ekonomi yönetiminden bahsetmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Türkiye’de enflasyonun, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelere göre, yaklaşık 7 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, bunun nedeninin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu söyledi. İsmail Tatlıoğlu, 2002’de yüzde 10,3 olan işsizliğin, 2021’de yüzde 11,2 oranında olduğunu belirterek, geniş anlamda işsizliğin yüzde 22 olduğunu kaydetti. “Türkiye’nin, hızla bir fakirleşme ve düzensizliğe doğru gittiğini” söyleyen Tatlıoğlu, devamında “Esas tehlikeli olan da bu düzensizlik. Artık kurumların birbirleriyle irtibatı kalmadı. Büyük bir telaş ve endişe var. 20 Aralık’ta ortaya çıkan yeni kur sistemi bunun bir göstergesi” değerlendirmesinde bulundu.