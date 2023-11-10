Meclis bu kararı reddetmeli

Yargıtay’ın Can Atalay için “hak ihlali” kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, “Yargıtay kararı dikkatlice okunduğunda bir siyasi muhtıradan söz etmek de mümkün” dedi. Tayyar tweetinde şu ifadelere yer verdi: “Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin tartışmalı kararı, ağırlıklı olarak Can Atalay’ın şahsı ve siyasi pozisyona göre değerlendiriliyor. Mesele gelinen noktada Atalay değil, siyasi tutumlarımız da değil, askeri vesayet dönemini andıran hukuk katliamıdır. Yargıtay kararı dikkatlice okunduğunda bir siyasi muhtıradan söz etmek de mümkün. TBMM’nin Atalay’ın vekilliğini düşürmeyerek görevini ihmal ettiğini söylüyor, ayar veriyor, göreve çağırıyor. Sadece lütfetmiş, AYM üyeleri gibi vekiller hakkında suç duyurusunda bulunmamış. Merak etmeyin, bir sonraki hedef vekillerdir. Yıllardır vesayetle mücadele ederken hangi ara yargının balans ayarını içimize sindirir hale geldik, anlaşılır gibi değil. TBMM ayağa kalkmalıdır. Reddetmelidir. Vesayete direnenleri ‘gayri milli’ olarak tanımlayan Sorosçu bürokrata da haddini bildirmelidir.”

Haber Merkezi