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25 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

'Medyaya baskı demokratik hayata zarar veriyor'

24 Temmuz 2021, Cumartesi 23:03
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı, “Kamuoyunun nefesi, vatandaşın sesi ve iktidar sahiplerinin sıkı bir eleştirmeni olan özgür basının demokratik hayatın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyorum. Özgür basın hayat kurtarır” mesajıyla kutladı.

Babacan; 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda “özgür basın vurgusu” yaptı. Babacan’ın mesajında, “İkinci Meşrûtiyet’in ilân edilmesinin ardından sansürün kaldırılmasıyla beraber kutlanmaya başlanan 24 Temmuz Basın Bayramımızı kutluyorum. Kamuoyunun nefesi, vatandaşın sesi ve iktidar sahiplerinin sıkı bir eleştirmeni olan özgür basının demokratik hayatın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyorum. Ne var ki gazeteciler günümüzde iktidar sahiplerinin tehditleri altında işlerini yapmaya çalışıyorlar. Basının tek sesliliğe kıstırılmak istenmesi sansürcü anlayışın sürdüğünü gösteriyor” dedi. 

YAKIŞIKSIZ İTHAMLAR 

“Günümüzde basın-yayın dünyamız üzerindeki baskı, bugünkü iktidarın oluşturduğu propaganda aygıtının parçası olan İletişim Başkanlığı’nın, haberlerini beğenmediği medyaya ‘beşinci kol faaliyeti’ gibi yakışıksız ithamlarda bulunmasıyla da kendisini gösteriyor” diyen Babacın, “Mevcut iktidardan farklı fikirdeki gazetecilerin mesleklerini işten çıkarılma veya tutuklanma tehdidi altında yapmak zorunda bırakılması çok sesli demokratik hayatımıza zarar veriyor. Öte yandan, iktidar ortakları tarafından gazetecilerin tehdit edilmesi ve gazetecilere yönelik fiziksel saldırıların düzenlenmesi siyasal şiddetin önemli bir yüzünü oluşturuyor” dedi. 

Etiketler: medya, baskı, demokratik hayat
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