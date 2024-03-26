Menderes’in izinde hizmete talibiz

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı için yola çıkan Demokrat Parti Adayı Mümin Tunaboylu projelerini ve Bayrampaşa’nın temel sorunlarına yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

Rumeli göçmeni kimliğiyle öne çıkan Mümin Tunaboylu, Bayrampaşa’nın değişime ihtiyaç duyduğunu ve bu değişime öncülük yapacaklarını vurguladı. Demokrat Parti’nin 78 yıllık köklü geçmişine vurgu yapan Mümin Tunaboylu, “Partimiz, merkez sağ ideallerini benimsemiş ve bu doğrultuda hizmet etmiştir. Bayrampaşa halkının da bu değerlere büyük bir saygı gösterdiğini biliyoruz. Biz de Menderes’in izinden giderek, Bayrampaşa’yı daha güçlü bir ilçe haline getireceğiz” şeklinde konuştu. İstanbul - Seyhan Şentürk

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