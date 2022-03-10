Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukrayna'lı mevkidaşlarıyla görüştü

10 Mart 2022, Perşembe 10:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü.
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.
Antalya'daki üçlü zirve öncesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
AA
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