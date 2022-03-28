Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için diplomatik çabasını kesintisiz sürdürüyor. Savaş devam ederken müzakere için barış masası bu kez İstanbul'da kurulacak. Bu gelişmeler devam ederken Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alınmıştır" denildi.

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