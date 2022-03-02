Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. İki bakan Ukrayna dahil bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da es-Safedi'yi kabul edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, konuk bakanın en çok görüştüğü mevkidaşlarından olduğunu söyledi. "Türkiye, Ürdün ile ilişkilere çok önem veriyor" Türkiye'nin Ürdün'le ilişkilere çok önem verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Ürdün bölgede görüşlerine çok önem verdiğimiz bir kardeş ülkedir. Bölgemizdeki birçok sınamayı paylaşıyoruz ve tüm bölgesel konularda da görüşlerimizin örtüştüğünü söylemek isterim" dedi. Çavuşoğlu, bu nedenle Ürdün'le düzenli istişarelere önem verildiğini vurgulayarak es-Safedi'nin ziyaretinin önemine değindi.

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