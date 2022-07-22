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22 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Millet asıldır, siyasetçi vekildir

22 Temmuz 2022, Cuma 17:30
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu’nun Aybastı, Kabataş ve Korgan ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Programları kapsamında kente gelen Akşener, Aybastı ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akşener, siyasetin sadece hizmet etmek eylemi olduğunu belirterek, “Dolayısıyla siyasetin en önemli yanı da millet asıldır, siyasetçi vekildir. Yani asıl sizsiniz, vekil buradakiler. Dolayısıyla asıl bir karar verir, vekil ona uyar.” dedi. Tam 2,5 yıldır ilçe ilçe, esnaf esnaf, şehir şehir gezdiğini anlatan Akşener, dükkanların içinde bugüne kadar hiçbir siyasi partiyi yermediğini, hiç kendi partisini övmediğini, hiç propaganda yapmadığını ifade etti.

AA

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