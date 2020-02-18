Milletin dertlerini görmez hâle geldiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Devlet aklı devlet yönettiğinin farkında olanlarda bulunur. Türkiye’yi ‘şahsım ülkesi’ olarak görenlerde bu aklı bulamazsınız. Her adımları ciddiyetsiz, her işleri millet menfaatlerinden uzaktır. Bu iktidarın mensupları devlet yönettiklerini unuttukları gibi sürdükleri sefanın tadını çıkardıkları israf düzeninin içinde milletimizin dertlerini görmez, çile çeken insanımızın sesini duymaz hâle geldiler” dedi.

“Sayın Erdoğan; Bu iş, tek bilinmeyenli bir denklem değil… O denklemde, senin görmezden geldiğin demokrasi de var” diye konuşmasını sürdüren Meral Akşener, “Reçeteyi yazıyorum… Çok zor değil: Yargıdan elini çekeceksin. Medyadan elini çekeceksin. Merkez Bankası’ndan elini çekeceksin. Damadını da bakanlıktan çekeceksin, işin başına yetkin isimleri getireceksin. Yani, önce bütün bu işlere sebep olan, bu ucube sistemden vazgeçeceksin. Türkiye’nin karakterine ve çağa uyan, İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceksin. Bak işte o zaman, nasıl düşüyor faizler, döviz kurları nasıl geri geliyor yurt dışına kaçan paralar” dedi. Ankara – Fatih Karagöz

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