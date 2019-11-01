CHP’li Mahmut Tanal, Faruk Bildirici’nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesine sert tepki gösterdi.

Bildirici’nin RTÜK üyeliği düşürüldü

Tanal kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz” ifadesiyle eleştirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in 3 yerde birden görev aldığını gündeme getiren ve kurulun kararlarını eleştiren gazeteci kökenli Faruk Bildirici’nin RTÜK üyeliğinin, “tarafsızlığını yitirdiği” iddiasıyla düşürülmesine tepki gösteren Tanal kararı “Demokrasiye darbe” olarak nitelendirdi.

ERDOĞAN’IN O SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Siyasi partilerin aday gösterdiği RTÜK üyelerinin TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla seçildiğini hatırlatan Tanal, “Faruk Bildirici’nin üyeliği, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in teklifi üzerine sonlandırıldı. Bildirici’yi RTÜK üyeliğine milletvekilleri olarak bizler seçmiştik. Bildirici’nin üyeliği anayasal güvence altındadır. Yasama organının işlemini, idari bir kurum olan RTÜK değiştiremez, yok sayamaz. TBMM, RTÜK içinde olan bir organ değildir. Meclis tarafından seçilen Bildirici’nin üyeliğinin Üst Kurul’un AKP’li ve MHP’li üyelerinin oylarıyla sonlandırılması kararı, TBMM’yi zayıflatmak ve millî iradeyi gasp etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık dillendiriyor ya; millî iradenin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Salt eleştiri yapan Üst Kurul üyesinin üyeliğini, Üst Kurul başkanı ve diğer üyeler toplanıp düşüremez. Üst Kurul’un böyle bir yetkisi yoktur” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz