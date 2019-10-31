Bildirici’nin RTÜK üyeliği düşürüldü

Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi Faruk Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla RTÜK üyeliğinin düşürülmesi için teklif verildiğini açıklamıştı. CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Bildirici’nin üyeliği düşürüldü.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Bildirici’nin üyeliğinin 2’ye karşı 6 oyla düşürüldüğünü açıkladı. Toplantının bitiminin ardından Twitter’dan bir açıklama yapan Taşcı, “Sayın Faruk Bildirici’nin üyeliği 2’ye karşı 6 üyenin oyuyla düşürüldü. Bu karar demokrasiye ağır darbe, muhalefete yönelik de tahammülsüzlüğün kanıtıdır. Verilen karar hukuken yok hükmündedir. Bunun hukuki ve siyasi sonuçları olacaktır” dedi. “TBMM Genel Kurulunda tüm üyelerin oylarıyla seçilen bir üye, Üst Kurul’da 6 üyenin el kaldırmasıyla düşürülüyorsa RTÜK kendisini TBMM’nin ve Milli İradenin üzerinde görüyor demektir” diyen Taşcı, “Verilen karar, oy veren milletvekillerinin iradesini, Meclisin tercihini hiçe saymaktır” ifadesini kullandı. Taşcı, “RTÜK’teki mücadelemiz dün olduğu gibi yarın da aynı inanç ve kararlılıkla sürecektir” ifadesini kullanarak, “Bizlerin buradaki varlık nedeni, bizleri seçen iradeye yakışır biçimde demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü ve insan haklarını sonuna kadar en gür sesle savunmaktır. Savunamaya da devam edeceğiz” dedi.

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