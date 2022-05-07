Muhalefet meydanlara iniyor

Altılı masa saha çalışmalarına hız vermeye hazırlanıyor. CHP, DEVA ve Demokrat Parti mitinglere başlarken İYİ Parti il ziyaretlerini sıklaştıracak. Saadet ve Gelecek de STK buluşmalarını illere yayacak.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve ortak cumhurbaşkanı adayı için çalışmaya devam eden altı muhalefet partisi, Ramazan Bayramı tatilinin bitmesiyle Pazartesi gününden itibaren saha çalışmalarına da hız vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda CHP ve DEVA Partisi ile Demokrat Parti’de genel başkanların mitingleri planlanmaya başlandı. İYİ Parti, Saadet ve Gelecek partileri de esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) buluşmalarını artırmayı hedefliyor. Erken seçim talebiyle ilk mitingini geçtiğimiz yılın sonunda 4 Aralık’ta Mersin’de düzenleyen CHP, bu aydan itibaren mitinglere devam edecek.

İkinci miting Bursa’da

DW Türkçe’nin haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Milletin Sesi” sloganıyla düzenleyeceği ikinci miting 21 Mayıs’ta Bursa’da gerçekleştirilecek. İYİ Parti’de ise Genel Başkan Meral Akşener’in miting takvimi henüz netleşmedi. Ancak Akşener, mitinge dönüşen il ziyaretlerine devam edecek. Akşener, 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde Karaman’da halkla buluşacak ve ilçe ziyaretlerinde bulunacak. Miting hazırlıklarına başlayan diğer bir parti ise DEVA. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk olarak 21 Mayıs’ta Gaziantep’ten halka seslenecek.

Kaybedecek bir saniyemiz yok

Demokrat Parti de miting hazırlıklarını başlattı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ilk olarak bu ay içerisinde Karadeniz’de bir ilde miting yapması planlanıyor. Uysal’ın daha sonra farklı bölgelerde mitinglerine devam edeceği belirtiliyor.Hazırlıklarla ilgili bilgi veren Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, “Bir gonk vuruldu, bundan sonraki her gün artık seçim günü” dedi. Ekonomik koşulların vatandaşı her geçen gün daha fazla zorladığının altını çizen Delikanlı, mitinglerin en önemli gündemini ekonomik sorunların oluşturacağını söyledi. “Kaybedecek bir saniyemiz, bir ayımız, bir yılımız yok” diyen Delikanlı, STK ziyaretlerini de sıklaştırdıklarını vurguladı.

Davutoğlu ev sahipliği yapacak

Pandemi nedeniyle “Geçim İttifakı” kampanyasını ağırlıklı olarak çevrimiçi platfomlarla yürüten Saadet Partisi ise yakın zamanda başlattığı “Seninle Olur” kampanyasını il ve ilçe teşkilatlarına yaymayı planlıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da il ziyaretlerini Mayıs ve Haziran aylarında artırmayı hedefliyor. Altılı masa toplantısına bu ay kendilerinin ev sahipliği yapacağını hatırlatan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Genel Başkan Davutoğlu’nun bir yandan da diğer liderlerle birebir görüşmeleri yürüteceğine dikkat çekti.