Muhalefetten özür dileyecek misiniz?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 2013 yılında Mısır’da Müslüman Kardeşler (İhvan) hükümetini darbeyle deviren ve yönetime el koyan mevcut yönetim ile ilişkilerde yeni aşamaya geçtiğinin izlendiğini belirterek, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde kendisine muhalif olanları Darbeci Mısır Devlet Başkanı Sisi’ye benzetmenin amacı neydi?” diye sordu.

Karaduman, Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde Çavuşoğlu’na şu soruları yöneltti: “Sisi Hükümetinin yönettiği Mısır ile ilişkilerin normalleşmesinden sonra geçmişte yaptığınız eleştirilerden ve Sisi’ye benzetmenizden dolayı muhalefetten özür dilemeyi düşünüyor musunuz? Bir Dışişleri Bakanı olarak dış politikayı iç siyasete karıştırmayı, oradan oy devşirmeye çalışmanın dış işlerine olumsuz yansıdığını, içeride ise insanları kutuplaştırdığını görüyor musunuz? Bir Dışişleri Bakanı olarak bunun zorluğunu çektiniz mi? Bir Dışişleri Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanını ve Ak Partili yetkilileri bu yönde bilgilendirme, uyarma sorumluluğunu yerine getirdiniz mi?” Ankara – Recep Gören

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