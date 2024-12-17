Mülâkatlar şekil değiştirdi

Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Millî Eğitim Akademisi uygulamasını eleştirdi.

Akademi eğitiminde, “gizli mülâkat” yapılacağını savunan Bilici, şöyle konuştu: “Bu gençler mülâkatı hak etmemektedir. Mülâkatlar şekil değiştirmemeli, tamamen ve tekrar getirilmemek üzere kaldırılmalıdır. Öğretmen atamaları öznel değerlendirmeye yol açmayacak şekilde yapılmalıdır. İtibardan tasarruf etmeyenler, eğitim yuvalarından tasarrufa giderek okullarımızı itibarsızlaştırmaktadır. Bir çok öğretmenimiz ve idarecimiz, görev yaptıkları okulda eğitimciliğin yanında okul boyama sınıfların temizliği hatta tesisatçılığa katılmak zorunda kalmaktadır.” AA

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