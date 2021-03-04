Özdağ, partisinden istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özdağ, istifasına ilişkin Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İYİ Partinin kurulduktan bir süre sonra kuruluş amacından ve hedeflerinden olağanüstü uzaklaştığını belirtti.

Akşener'e 'Özdağ'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu

FETÖ'den soruşturma geçirenlerin İYİ Parti kadrolarına konferans, ders verdiği dönemin de başladığını belirten Özdağ, "Yeni İYİ Partiye bu yakışıyor. FETÖ'cü sızma, yapmış olduğumuz bütün uyarılara rağmen bugün de devam etmektedir." dedi.

Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, Nevzat Bor, Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen ve Ali Aydın gibi isimlerin tasfiyesini, etnik milliyetçilerin partide sorumlu makamlara getirilmesi ve FETÖ işbirlikçilerinin önemli makamlara atanmak istenmesinin izlediğini belirten Özdağ, "Bu sızma girişimleriyle sürekli mücadele ettim ve hemen hepsini engelledim. Zaten bana yönelik bana Akşener'in kızgınlığının temelinde de bu var. Asla parti içi muhalefet anlamında bir muhalefet yapmadım." değerlendirmesini yaptı.

"İYİ Partiyi, CHP'nin uydu partisi haline getirdiler." ifadesini kullanan Özdağ, "Belediyelerden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında, İYİ Partinin onurunu sattınız." diye konuştu.

Kars'ta HDP'nin seçim kazanma riskine rağmen Meral Akşener'in İYİ Parti adayını geri çekmediğini ve bunun istifa sebeplerinden birisi olduğunu dile getiren Özdağ, "Akşener'in yanlış tutumundan dolayı HDP Kars'ı kazandı. Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır." dedi.

Kongrede İsmail Koncuk ve kendisi aday olmadığı halde delegelere dağıtılan bir kara listede üstü çizilecekler olarak açıklandıklarını söyleyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Aday olmayan insanların üstü nasıl çizerseniz? Çizemezsiniz. Peki bu liste kimin tarafından oluşturuldu? Akşener bu listeden haberinin olmadığı söylüyor. Sayın Akşener'in yalan söylediğini biliyorum. Bu liste Meral Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş, tetikçiliğini ise Uğur Poyraz ve Buğra Kavuncu yapmıştır."