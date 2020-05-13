Pompeo Çin'i ve İran'ı hedef aldı

Yeni tip koronavirüs salgınının ardından ilk yurt dışı ziyaretini İsrail'e gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, isim vermeden Çin'i hedef alarak "Siz (İsrail) iyi bir ortaksınız, bazı ülkelerin aksine bilgiyi paylaşıyorsunuz." derken, İran'ı ise salgına rağmen "kaynaklarını terörü teşvik etmek için kullanmakla" suçladı.

Pompeo, Batı Kudüs'te İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. İkili görüşme öncesi yapılan basın toplantısında, isim vermeden Covid-19 salgınının başlangıcında bazı bilgileri saklamakla suçlanan Çin'i hedef alan Pompeo, Başbakan Netanyahu'ya hitaben, "Siz (İsrail) iyi bir ortaksınız ve bilgiyi gizlemeye ve üzerini örtmeye çalışan bazı ülkelerine aksine bilgiyi paylaşıyorsunuz. O ülke hakkında da konuşacağız." dedi. Konuşmasında İran'a da yüklenen Pompeo, "İranlılar bu salgın sırasında, Ayetullah rejiminin kaynaklarını terörü teşvik için kullanıyor. Bu durum, ülkeyi (İran) yönetenlerin ruhlarına ilişkin birçok şeyi söylüyor." diye konuştu. Euronews Türkçe

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