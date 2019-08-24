Putin davet etti: Erdoğan MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'da düzenlenecek MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nı inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, inceleme sırasında TRT Haber kanalının canlı yayınına katıldı. Erdoğan, bir soru üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti dolayısıyla Rusya'da düzenlenecek MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili bazı görüşmeler de yapacağını bildirdi.

Okunma Sayısı: 276

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.