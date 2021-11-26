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26 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Putin ve Aliyev Soçi’de görüştü

26 Kasım 2021, Cuma 16:42
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rus barış gücü bölgede olumlu bir rol oynuyor. Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi de etkin bir şekilde çalışıyor. Ancak yine de bölgede maalesef bazı olaylar yaşanıyor.' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Putin, Aliyev’le görüşmesinde, iki ülke arasında siyasi ve ticari ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artığını belirten Putin, “Rusya, Azerbaycan’ın ana ticaret ortaklarından biri olmaya devam ediyor.” dedi.

Karabağ’da sorunların ise devam ettiğine dikkati çeken Putin, “Rus barış gücü bölgede olumlu bir rol oynuyor. Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi de etkin bir şekilde çalışıyor. Ancak yine de bölgede maalesef bazı olaylar yaşanıyor, kayıplar oluyor.” diye konuştu.

Karabağ konusunun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da katılacağı bugünkü üçlü zirvede detaylıca ele alınacağını belirten Putin, “Karabağ’da insanların barış içerisinde yaşayabilmesi ve bölgeyi kalkındırmak için gerekli koşulları yaratmak için bugün bir araya geldik. Neler yapıldı, neler yapılabilir bunları göreceğiz.” dedi.

AA

Etiketler: Putin, Aliyev, Soçi
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