Rusya: ABD, INF'den çekilerek çok ciddi bir hata yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin SSCB döneminde imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilerek çok ciddi bir hata yaptığını vurguladı.

INF'nin bugün itibarıyla resmen yürürlükten kalkmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

'ABD, INF'DEKİ KISITLAMALARDAN KURTULMAK İSTEDİ'

Rus Dışişleri, "Washington, çok ciddi bir hata yaptı. ABD, Rusya'nın sözde INF ihlalleri hakkındaki dezenformasyona dayanan bir propaganda kampanyası yürüterek INF'yle ilgili başa çıkılamaz bir kriz yarattı. Nedeni belliydi: ABD, INF'nın koyduğu kısıtlamalardan kurtulmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

'DİYALOĞA HAZIRIZ'

INF'nin yürürlükten kalkmasının ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerde bir an önce istikrar sağlanması gerekliliğini ortaya koyduğunu belirten Rus Dışişleri, Moskova'nın karşılıklı güveni tesis etmek ve küresel güvenliği pekiştirmek için eşit seviyeli ve yapıcı diyaloğa hazır olduğunun altını çizdi.