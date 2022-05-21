İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk Tv’de Suat Toktaş’ın sorularını cevapladı.

Akşener, seçim güvenliği ile ilgili, “Ben sandıklarla ilgili hiç kimseden korkmuyorum. Ondan kork, bundan kork; o zaman bırakalım gidelim evlerimize. O seçmenin hakkı hukuku her şeyin üstündedir, bunu yapmak zorundayız. Allah şahit toz zerresi kadar bir korkum yoktur. Biz o sandığı koruyacağız. Seçmenimiz rahat olsun” dedi.

Akşener, 1912’de yapılan “sopalı seçimlerin” anımsatılması üzerine de “İsterler, ama bugünün dünyasında ve Türkiye’sinde isteseler de bu milletin iradesinin karşısında bunu hayata geçiremezler. Nitekim İstanbul seçimlerinde denediler çift tokat yendi. Oyun bozanlık etmek isteyecekler, gitmemek için her türlüğü oyunbozanlığı yapmaya kalkışabilirler, iktidardan gitmemek üzere. Seçim oldu bu arkadaşlar gitmez diye bir kavram yok bu netlikte söyleyeyim” diye konuştu.

Haber Merkezi