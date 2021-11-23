CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yaptı.

“Faizin de enflasyonun da düşmesini aen çok biz isteriz, çünkü bunlar vatandaşlarımızın cebini boşaltmaktadır” diyen Öztrak, iktidarı eleştirerek, “Güven ruh gibidir, terk ettiği bedene geri dönmez. Artık ne Erdoğan’a ne de kadrolarına güven kalmıştır. Dolayısıyla faizin düşmesi için yapılacak ilk iş, seçim sandığının derhal milletin önüne gelmesidir. Ülkemizi, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına taşımaya hazırız. Daha önce bu ülkeyi krizlerden çıkarmış tecrübeli kadrolara sahibiz. Artık yapılacak bellidir: Seçim, seçim, seçim” dedi. Ankara - Anka

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