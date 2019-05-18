"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Seçmen sandığa gitmeli

18 Mayıs 2019, Cumartesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından Safranbolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında konuştu.

Akşener, geride bırakılan yerel seçimlerde hiç kırıcı söz söylemediklerini, vatandaşlardan da bunu istediklerini, hangi partiyi desteklerlerse desteklesinler seçimin bir hizmet yarışı olduğunu unutmadan dostluk ve arkadaşlıkların bozulmaması gerektiğini söylediklerini aktardı. Ülkede ekonomik krizin yaşandığını savunan Akşener, hükümetin dış politikalarını S-400 füzeleri üzerinden eleştirdi.      

“Oylarına talip olduğunuzu söyleyeceksiniz”      

Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullunun adayı olduğunu ve herkesin ona sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Akşener, “İstanbul’da ilçe ilçe yaptırdığımız bir çalışmada 2 milyon 780 bin civarında CHP seçmeni gibi görünüyor sandığa gitmemiş. 3 milyon 700 bine yakında AK Parti’den seçmen gitmemiş. CHP’li seçmenin sandığa gitmesini hep beraber sağlayacaksınız. 3 milyon 700 bin civarındaki AK Parti seçmenini de tek tek arayacaksınız. Kapıların zillerini çalıp oylarına talip olduğunuzu söyleyeceksiniz” diye konuştu. Akşener, salondakilerden kardeşliklerini, komşuluklarını, dostluklarını bozmamalarını istedi. Akşener, partililerle bir süre sohbet ettikten sonra şehirden ayrıldı. 

Etiketler: meral akşener
Okunma Sayısı: 83
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başörtüsü yasağına karşıyım

    İdlib’de kriz büyüyor

    Hurdada teşvik artışı ekonomiye yarar

    Bilimi değil, müteahhitleri dinlediler

    O plan şimdilik askıda

    Yunan hücumbotu TCG Burgazada korvetini taciz etti

    Şehit Astsubay gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı...

    Bütün baskılara rağmen...

    Üsküp'ün tarihi camisinde Osmanlı gelenekleri...

    Arama çalışmalarında şehit düşen askerler uğurlanıyor

    Galatasaray ile Başakşehir şampiyonluk için karşı karşıya

    "Bu sistemin ilk sınavı, 2024 yılında yapılacak"

    SP’den ‘23 Haziran’ açıklaması

    Hatay'da bir asker silah kazasıyla şehit oldu

    Marmara'da hava sıcaklığı azalacak

    Şanlıurfa'da 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı

    Gelecek endişesi gençleri kaçırıyor

    Sanatlı bir cami: Tarihî Hacı Turan Kapan Camii

    Kur’ân yakmak terbiyesizlik

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku ve hipnoz
    Genel

    Beka sorunu bitti mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Kumpas”
    Genel

    Hak yerini buldu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat Parti’nin seçim kararı
    Ahmet BATTAL

    Hutbeler değişiyor, ya Diyanet?
    Genel

    Eğitim sistemi yine sil baştan
    Genel

    Haluk Savaş ve eşine ‘zarurî haller’ kapsamında pasaport veriliyor
    Genel

    Kur’ân yakmak terbiyesizlik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.