Seçmen sandığa gitmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından Safranbolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında konuştu.

Akşener, geride bırakılan yerel seçimlerde hiç kırıcı söz söylemediklerini, vatandaşlardan da bunu istediklerini, hangi partiyi desteklerlerse desteklesinler seçimin bir hizmet yarışı olduğunu unutmadan dostluk ve arkadaşlıkların bozulmaması gerektiğini söylediklerini aktardı. Ülkede ekonomik krizin yaşandığını savunan Akşener, hükümetin dış politikalarını S-400 füzeleri üzerinden eleştirdi.

“Oylarına talip olduğunuzu söyleyeceksiniz”

Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullunun adayı olduğunu ve herkesin ona sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Akşener, “İstanbul’da ilçe ilçe yaptırdığımız bir çalışmada 2 milyon 780 bin civarında CHP seçmeni gibi görünüyor sandığa gitmemiş. 3 milyon 700 bine yakında AK Parti’den seçmen gitmemiş. CHP’li seçmenin sandığa gitmesini hep beraber sağlayacaksınız. 3 milyon 700 bin civarındaki AK Parti seçmenini de tek tek arayacaksınız. Kapıların zillerini çalıp oylarına talip olduğunuzu söyleyeceksiniz” diye konuştu. Akşener, salondakilerden kardeşliklerini, komşuluklarını, dostluklarını bozmamalarını istedi. Akşener, partililerle bir süre sohbet ettikten sonra şehirden ayrıldı.