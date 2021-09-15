SGK'nın uğratıldığı zarar ne kadar?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e 2003-2021 tarihleri arasında SGK’nın uğratıldığı zarar miktarını sordu.

Son yıllarda bahsi geçen SGK’daki yolsuzlukların kamuya maliyetinin milyarlarca lira olduğu ifade edildiğini, bu bağlamda başlatıldığı hatırlatan Karaduman, Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “2003-2021 tarihleri arasında SGK’nın uğratıldığı zarar miktarı nedir? SGK’da hâli hazırda yürütülen soruşturma sayısı kaçtır? SGK’da yapılan görevden almaların ilgili soruşturmalarla bağı nedir? Geçmişte olan yolsuzluklar sonucu oluşan zararın tazmini sağlanmış mıdır? Hâli hazırda görevde olan bir Bakan’ın yakın akrabasının yöneticisi olduğu INVAMED şirketi de bu soruşturma kapsamında mıdır? Pandemi sürecinde medikal malzemelerin satış fiyatının çok üzerinde alınarak SGK’nın uğratıldığı zarar ne kadardır? Bu soruşturmalar sonucunda cezai ve idari yaptırım uygulanan kamu ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar nelerdir? Gümrük fiyatının çok üzerinde onlarca kat fazla fiyata devlete satılan ilâçların teminiyle ilgili herhangi bir tedbir uygulanmakta mıdır? Uygulanan bir tedbir yoksa bir bu yönde bir çalışma var mıdır?”

Ankara – Ahmet Terzi