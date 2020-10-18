Siyasette güven veren bir birliktelik şart

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin demokrasi buhranının yanı sıra ağır bir ekonomi buhranı, dış politika, eğitim ve toplumsal barış krizi yaşadığını savunurken, bu beş temel sorunun çözümünün, güven veren bir siyasal birliktelik kapasitesinin oluşturulmasına bağlı olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ne (PM) sunulan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporunda, Türkiye’nin demokrasi buhranının yanı sıra ağır bir ekonomi buhranı, dış politika, eğitim ve toplumsal barış krizi yaşadığını savunurken, bu gelinen noktada bu beş temel sorunun çözümünün, öngörülen ekonomik-siyasal- toplumsal dönüşümü sağlayacak, güven veren bir siyasal birliktelik kapasitesini oluşturmaya bağlı olduğunu ifade etti. CHP PM, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindetoplandı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, PM’ye sunulan MYK raporunda Kılıçdaroğlu’nun gündeme ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Adaletin ve demokrasinin çifte standardı olamaz

Kılıçdaroğlu, ülkenin ağır bir demokrasi buhranı yaşadığını, demokrasinin ise sadece kağıt üstünde kaldığını, denge ve denetleme mekanizmalarının tamamen felç edildiği görüşünü savundu. Kılıçdaroğlu, “Demokrasilerde seçimle gelenler seçimle giderler, meşrûiyetin kaynağı halktır. Halkın oyunu alan seçilmişleri halkın iradesini yok sayarak makamdan alıp yerine kayyum atamak demokrasinin yok olduğunun en somut göstergesidir. Adaletin ve demokrasinin çifte standardı olamaz, kime karşı yapılmışsa ona karşı itirazımızı yükseltmeliyiz.” diye konuştu.

5 TEMEL MESELE

Türkiye’nin demokrasi buhranının yanı sıra ağır bir ekonomi buhranı, dış politika, eğitim ve toplumsal barış krizi yaşadığını savunan Kılıçdaroğlu, bu gelinen noktada bu beş temel sorunun çözümünün, öngörülen ekonomik-siyasal-toplumsal dönüşümü sağlayacak, güven veren bir siyasal birliktelik kapasitesini oluşturmaya bağlı olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Bu kapasite ancak reform iradesi etrafında toplanmış geniş bir mutabakatla sağlanabilir. Yeni bir siyaset anlayışıyla, ahlaklı ve adaletli bir siyaset anlayışıyla, vatandaşını kucaklayan bir siyaset anlayışıyla tüm sorunları el birliği ile çözeceğiz. Bu süreçte, CHP’nin en önemli görevi, bu reform iradesi ve temel ilkeler çerçevesinde oluşturulacak geniş bir toplumsal uzlaşmayı sağlamak ve seçim sonrasında Kurultayımızda yaptığımız çağrıyla somut olarak ortaya koyduğumuz reformları hayata geçirmektir” dedi.

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16 EKİM 2020 - YENİ ASYA GAZETESİ