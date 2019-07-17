Suçlulara ceza verilsin

SP milletvekili Cihangir İslam, “15 Temmuz darbesi gerçek suçlularının cezalandırılmasını istiyoruz! Ama “sadece ve sadece suçluların cezalandırılmasını.” dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Meclis’te partisi adına yaptığı 15 Temmuz konuşmasında, “15 Temmuz darbesi gerçek suçlularının cezalandırılmasını istiyoruz!

Ama “sadece ve sadece suçluların cezalandırılmasını. Masumların bir an önce bu haksız uygulamalardan kurtarılmasını hukuk devletinin, adalet çabasının bir gereği sayıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) konuşmasına “Sokakların direnişinden yani Sokağın 15 Temmuz’u’ndan geliyorum. Mahalle Muhtarım Şehit Mete Sertbaş’ı ve bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” sözleriyle başladı.

“15 Temmuz gecesi birlikte direnirken yaralananlara Allah’tan şifa diliyorum. 15 Temmuz kanlı darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum” diyen İslam, şunları kaydetti.

Şeffaf olmayan ortaklıklar

“Devlet yönetiminde şeffaf olmayan ortaklıklar ve klikleşmeler 15 Temmuz 2016 gecesi hem Cumhuriyetimize hem de Demokrasimize kasteden bir kalkışmaya dönüşmüş; ancak Aziz milletimiz bütün kritik zamanlarda yaptığı gibi duruma el koyarak hem ülkemizi, hem de devletimizi uçurumun kenarından çekip almıştır. Bizler açısından eksik kalan ve anlamlandırılması güç olan nokta bu darbe yapılanmasının yani FETÖ’nün siyasî ayağının ortaya çıkartılması hususunda darbenin doğrudan muhataplarının duyduğu anlaşılması zor isteksizliktir. Şunun altını çizmek isterim ki; FETÖ’nün siyasî ayağını ortaya çıkartmamak şanlı 15 Temmuz direnişine yapılabilecek en büyük haksızlık ve sadakatsizliktir.”

SUÇLULARA CEZA, MASUMLARA ADALET

Cihangir İslam, “15 Temmuz darbesi gerçek suçlularının cezalandırılmasını istiyoruz! Ama “sadece ve sadece suçluların cezalandırılmasını.” diyerek şöyle devam etti: “Masumların bir an önce bu haksız uygulamalardan kurtarılmasını hukuk devletinin, adalet çabasının bir gereği sayıyoruz. Sorunun çözümü basittir ve ancak bu yolla mümkündür. Çoğulcu bir demokrasiyi bütün kurumlarıyla tesis etmek, hukuk devletini el birliği ile yeniden inşa etmek. Adil bir yargılama sonucu suçu sabit olanlar dışında bütün KHK’lıları işlerine iade etmek ve hukuki işlemleri hukuk devleti çerçevesinde yürütmek.”

İstanbul - Yeni Asya