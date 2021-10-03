TBMM seçim tartışmalarıyla açıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iktidar ile muhalefet arasında seçim odaklı tartışma ve olası gelişmeler beklentisiyle açıldı.

Ankara siyasetinde son günlerde başkanlık rejimi niteliğindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden vazgeçilmesi tartışması gündemde. Muhalefetin parlamenter sisteme geri dönüş talebini seslendirmeye devam etmesine karşın iktidar, erken seçim ihtimalini ve başkanlık sisteminde değişiklik yapılmasını reddediyor. TBMM Genel Kurulu, yasama çalışmaları kapsamında öncelikle Vergi Usul Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler içeren vergi düzenlemesi teklifini ele alacak. Daha sonraysa AKP ile Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin hazırlık sürecini ortaklaşa yürüttüğü Siyasîi Partiler Kanunu’nda ve seçim mevzuatında değişiklik öngören yasa teklifi merak konusu. Teklifin önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine taşınıp taşınmayacağı konusunda belirsizlik söz konusu. Bunun yanı sıra basın ve ifade hürriyetine zarar vereceği endişesine sebep olan sosyal medya düzenlemesi de gündemde. Bu konuda AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yasa teklifi hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

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