"Tek adam rejimi demokrasi ile bağdaşmaz"

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, tek adam rejiminin Demokrasi ile bağdaşmadığını belirterek, “Tek adam rejiminin adı TDK sözlüğünde diktatördür” dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, tek adam rejiminin Demokrasi ile bağdaşmadığını da belirterek, “Tek adam rejiminin adı TDK sözlüğünde diktatördür” dedi. Partisinin bayramlaşma töreninde konuşmayı basın ile paylaşan Hasan Subaşı, uygulanmakta olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkeyi tek adam rejimine götürdüğünü de hatırlatarak, “Tek adam rejiminde yargı bağımsızlığı yok edildi. Sayıları 7 bini bulan savcılar, başsavcılara bağlandı. Hakimler karar verirken sürülmekten, görevden alınmaktan korkar hale geldi. Bu ülkede yargı bağımsızlığından, adaletten söz edebilir miyiz? Hayır. Şimdi siz tek adama diktatör deseniz suç işlemiş olursunuz. Bakın sözlüklere, siyasi yetkilerin tek elde toplanmasını diktatörlük olarak tanımlar ve diktatörlüklerden toplumların neler çektiğini biliyoruz. Yetkileri dağıtmak, hakları güvence altına almak varken, neden bir kişiye bütün bu yetkileri veriyoruz? O zaman meclisin, bakanlar kurulunun ne anlamı kalıyor? Diğer Anayasal kurumlar ne için var?” diye sordu.

Rejim düşman getirdi

Tek adam rejiminin içerde ve dışarda düşman meydana getirdiğini ifade eden Subaşı, “Bu sistem bize kesinlikle bize uygun değil. Sadece bize değil bu tür sistemler hiçbir ülkede barış ve huzur getirmemiş gözyaşları ile özdeşleşmiştir. İlk seçimde millet ittifakı iktidar olacak ve en önemli hizmeti bu sistemi ortadan kaldırmak olacaktır” diye konuştu.