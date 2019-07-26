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‘Tek adam rejimi’ ülkeyi çökertti

26 Temmuz 2019, Cuma 22:16
Yeni sistemin getirdiği sorunlara dikkat çeken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tek adam rejimine geçildikten sonra büyüme hızının binde üçe düştüğünü söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları çalıştayında konuştu. Kılıçdaroğlu, devletin kurumlarında güvenin azaldığının altını çizerek, “Yargıya güven kalmadı. TBMM, dünyada millî kurtuluş savaşını yöneten tek meclistir. Bu Meclis’in yetkileri elinden alındı. Kurumların birbirine olan güveninden söz edilebilir mi? Devletin kurumları kendi görevlerini yaparlar. Bu kurumların bağımsızlığına sıcak siyasî müdahale edilmez. Merkez Bankası’nın itibarı sıfırdır” dedi. Tek adam rejimine geçildikten sonra büyüme hızının binde üçe düştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, “Binde üç büyüme hız Dünyada başka ülke var mı? Neden binde üçe düştük, hani önümüzde hiçbir engel kalmamıştı. Millî gelirimizde artış olacaktı, 135 milyar dolar millî gelirimiz düştü. 882 milyon dolardı bir yıl önce. Şu gerçeği bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim; eğer bir yılın tek adam maliyeti 135 milyar dolarsa -millî gelir açısından- bunu düşüneceksin, ben de düşüneceğim. Bizim bunu topluma anlatmamız lazım. Eskiden kişi başı gelir 10 bin 849 dolardı, tek adam rejiminde 9 bin 76 dolara düştü. Boşuna mutfakta yangın var demiyoruz. Yarım kilo et alırken artık gramla alıyoruz” ifadesini kullandı.

Baba-oğul devleti yönetiyorlar 

Kılıçdaroğlu, “Tek adam rejiminde Türkiye büyük ölçüde üretimden koparıldı. Her şeyi ithal etmeye başladı. Çiftçimiz perişan vaziyette biz dışarıdan getiriyoruz. Hazine’yi bakkal bile yönetemeyen damada teslim ettiniz. Baba-oğul devleti yönetiyorlar. Türkiye tarihinde böyle bir şey var mıdır? Fakirlik bilmeyen birine mutfaktaki yangını çöz diyorsunuz. Haberi bile yok. Asgari ücret 2020 lira, açlık sınırı 2124 lira. Tek adam rejiminin asgari ücretlilere getirdiği yük bellidir” diye konuştu. 

Türkiye’nin itibarı zedelenmiş durumda

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti; “Eskiden demokrasi var derdik, yargı bağımsızlığı var derdik; bugün Türkiye’nin itibarı tüm demokratik ülkelerde zedelenmiş durumda. Basın özgürlüğü sıralamasında da geriledi. Hapisteki gazeteci sayısı 134. 134 kişi Türkiye’nin hapsinde. Yargıtay Başkanı’nın açıklaması lazım, ‘Yargıya güven yüzde 30’a düştü’ dedi. Yargıya güven kalmadı. TBMM, dünyada millî kurtuluş savaşını yöneten tek meclistir. Bu Meclis’in yetkileri elinden alındı. Kurumların birbirine olan güveninden söz edilebilir mi? Devletin kurumları kendi görevlerini yaparlar. Bu kurumların bağımsızlığına sıcak siyasi müdahale edilmez. Merkez Bankası’nın itibarı sıfırdır.” 

 

AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, rejim, tek adam, demokrasi
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