Titanik’te eğlenenler gibi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Sarıyer 1. Olağan ilçe kongresinde konuştu.

AKP kongresinde ortaya çıkan görüntüleri ve açıklanan reform paketlerini değerlendiren Davutoğlu, “Bunların reformu, Titanik batarken en lüks salonda müzik çalıp dans edenlerin haline benziyor” dedi. Independent Türkçe’nin haberine göre, ülkeye bir manifesto beklentisi pompalandığını ve bunun için de kongre salonunun lebalep doldurulduğunu söyleyen Davutoğlu, “Manifesto için demokratik vizyon gerekir, hukuk, adalet gerekir. Manifesto gerçekler dünyasında yazılır, hayaller değil. Nitekim çıka çıka henüz adı konmamış bir “Berat Albayrak Reformu” çıktı karşımıza” diye konuştu.

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