Trump için azil süreci kapsamında Pompeo'dan Ukrayna'yla ilgili belgeler istendi

Amerikan Temsilciler Meclisi'nin 3 komisyonu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Ukrayna'yla ilgili tüm belgeleri bir hafta içinde teslim etmesini istedi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler, İstihbarat, Gözetim ve Reform Komisyonu başkanları, bu yöndeki taleplerini içeren ortak imzalı bir mektubu Pompeo'ya gönderdi. Mektupta, Trump yönetiminin Ukrayna'yla ilişkilerine dair belgelerin komisyonlara iletilmesi talep edildi. Demokratların çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 5 yetkilisini de ifadeye çağırdı. Bu yetkililerden ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker istifa etti. BBC Türkçe

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