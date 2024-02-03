Türkiye’yi suç ülkesi yaptılar

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, ‘CEZASIZLIK’ ALGISI İLE SUÇ ORANININ ARTTIĞINA DİKKAT ÇEKERKEN, “İKTİDAR SUÇLARINDAN KORKARAK SUÇ İŞLEYİP İKTİDARINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN MEMLEKETİ BİR SUÇ ÜLKESİ HALİNE ÇEVİRDİ” DEDİ.

Sosyal medya hesabında Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin ve İzmir’de öldürülen taksici Oğuz Erge’nin fotoğraflarını paylaşan Gültekin Uysal, daha önce mevcut iktidarı sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimi ile analiz etmenin yetersiz olduğunu, artık kriminolojinin alanına girdiğini söylediğini hatırlatarak, “Bu doğrultuda ‘kültürel iktidar kuramamak’tan bahseden iktidarın, suç oranlarındaki artışa bakıldığında iktidarını kurduğu aşikar! Yolsuzluk yapanın taltif edildiği, hukuku korumakla mükellef olanların bilakis hukuku katlettiği, cezalandırılmak şöyle dursun yeni ve daha iyi bir makamla ödüllendirildiği, kadın cinayetlerinde kravat takmanın ‘iyi hâl’ addedildiği gibi AKP’li olmanın da hukuk karşısında ‘iyi hâl’ kabul edildiği bu dönemde ‘cezasızlık’ algısı ile suç oranı artıyor” dedi.

İKTİDAR MEMLEKETİ BİR SUÇ ÜLKESİ HALİNE ÇEVİRDİ

AKP’li kimi isimlerin ‘bireysel silahlanma’ ile ilgili münferit açıklamalarının hâlâ hafızalarda olduğunu onlarla aynı düşünen, eline kolayca silah alabilen iki caninin son iki günde iki vatandaşımızı öldürdüğünü bildiren Uysal, “İktidar suçlarından korkarak suç işleyip iktidarını korumaya çalışırken memleketi bir suç ülkesi haline çevirdi. Seçim kampanyası için ‘imar barışı’ deyip yaşadışılığa, kuralsızlığa, liyakatsizliğe geçit vererek 6 Şubat’taki gibi, öncesinde İstanbul’da, İzmir’de ölümlere sebep oldukları gibi yine bir seçim vaadi ile adını değiştirip ‘infaz yasası’ diyerek ıslah edilmemiş bir çok potansiyel katili de serbest bırakıp yine insanların ölümüne sebep oldular” değerlendirmesinde bulundu.

MEHMET KARA - ANKARA