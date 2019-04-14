'Ülkenin ufkunu karartmayın'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “İstanbul seçimleri tamamlanmıştır, bitmiştir. Yeniden seçim gibi sorumsuz sözlerle ülkenin ufkunu daha fazla karartmamak gerekir. Milletin seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na mazbatası artık bir an önce verilmelidir. Ülkemizin gerçek gündemine yani boş tencereye hızla dönülmeli, işsizliğe, pahalılığa, yoksulluğa çare aranmaya başlanmalıdır. Kimse unutmasın, Türkiye’de seçimleri ve demokrasiyi tartışmalı hale getirerek ülkenin ufkunu karartanları tarih de milletimiz de affetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Öztrak, seçimlerin üzerinden tam 13 gün geçtiğini, İstanbul’daki seçim sonuçlarının açıklanmasının haksız ve hukuksuz itirazlarla geciktirildiğini belirtti. İtiraz hakkını suistimal ederek geciktirmenin yetersiz kaldığı noktada da kaba kuvvet ve kötü sözün devreye girdiğini gördüklerini aktaran Öztrak, “Dün Maltepe’de oyların sayılmasını engellemek, oy sayım sürecini yavaşlatmak amacıyla Adalet ve Kalkınma Partililer ile Milliyetçi Hareket Partililerin oy sayım ortamında kargaşa ve kavga çıkardıkları, oy sayımını engelledikleri devletin hakimleri tarafından tutanakla tesbit edilmiş vaziyette” ifadelerini kullandı. AA

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