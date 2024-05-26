Üretimin düşmesi, gıda fiyatlarının artması demektir

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buğday, arpa, çavdar, yulaf, kırmızı mercimek ve şeker pancarı gibi ürünlerin üretiminde düşüş tahmininin ithalatı artıracağını söyledi.

Kuraklığın ülkemizde önemli bir biçimde etkili olduğunu bildiren Gürer, “Kuraklığın etkisiyle bazı bölgelerde beklenen ürün ve rekolte gerçekleşmeyecek. Bu alanda, geçtiğimiz yıla göre buğdayda 1 milyon ton, arpada 800 bin ton, kırmızı mercimekte de 14 bin tonluk düşüş, TÜİK verilerine göre bekleniyor. Beklenen yağışların olmaması, üreticiler için hem rekolte kaybına, hem verim kaybına, hem de gelir kaybına neden oluyor. Enflasyon gibi kuraklıkta çiftçiyi vuruyor düşen rekolte ithalatı da rafta ürün fiyatını da artıracaktır ” diye konuştu. İstanbul - Sedat Serdar

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