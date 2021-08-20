Uruguay Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek

Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo’nun 21-24 Ağustos tarihlerindeTürkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Uruguay’dan Dışişleri Bakanı düzeyinde ülkemize gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Uruguay ile ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."